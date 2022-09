Con Pleasing Harry Styles rende piacevole il mondo del make up (Di giovedì 29 settembre 2022) Harry Styles sbarca nel mondo dei trucchi con prodotti che sono un inno alla libertà e al colore (Immagini Ipa e Instagram @Pleasing) Harry Styles ci ha stupito ancora, c’era da aspettarselo. E non solo per quanto riguarda musica e cinema, ma anche e soprattutto per il suo impatto sul mondo del beauty. L’artista britannico, infatti, ha lanciato i suoi primi prodotti di make up. Palette, smalti e creme, per la precisione. Tutti super colorati, glamour e ovviamente gender fluid. Si tratta un’espansione di Pleasing, il brand di bellezza che il cantante e attore ha lanciato nel 2021. Realizzata con lo stilista brasiliano Marco Ribeira, la collezione di make up di Harry Styles è stata ... Leggi su amica (Di giovedì 29 settembre 2022)sbarca neldei trucchi con prodotti che sono un inno alla libertà e al colore (Immagini Ipa e Instagram @ci ha stupito ancora, c’era da aspettarselo. E non solo per quanto riguarda musica e cinema, ma anche e soprattutto per il suo impatto suldel beauty. L’artista britannico, infatti, ha lanciato i suoi primi prodotti diup. Palette, smalti e creme, per la precisione. Tutti super colorati, glamour e ovviamente gender fluid. Si tratta un’espansione di, il brand di bellezza che il cantante e attore ha lanciato nel 2021. Realizzata con lo stilista brasiliano Marco Ribeira, la collezione diup diè stata ...

Iry091 : RT @HStylesItalia: Close-up dei nuovi prodotti di @Pleasing realizzati in collaborazione con Marco Ribeiro! - foockinglovenh : io comunque living my best life con la consapevolezza di aver comprato la felpa più bella che pleasing abbia fatto finora - ulousleepysloth : RT @HStylesItalia: Close-up dei nuovi prodotti di @Pleasing realizzati in collaborazione con Marco Ribeiro! - ItsJustUsHarry : RT @HStylesItalia: Close-up dei nuovi prodotti di @Pleasing realizzati in collaborazione con Marco Ribeiro! - mysweetcreatur : RT @HStylesItalia: Close-up dei nuovi prodotti di @Pleasing realizzati in collaborazione con Marco Ribeiro! -