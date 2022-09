Cassano e lo scudetto del Napoli con ' gli scappati di casa' Renica | ' E' scappato il tuo cervello'

Crea polemiche il giudizio espresso da Antoniosulla vittoria dei partenopei nella stagione di Serie A 1986 - 1987. "Maradona aveva vinto il primocon il Napoli con degli scappati di ...Rischiano di finire in tribunale le considerazioni di Antoniosul primodel Napoli, vinto da Maradona con degli "scappati di casa", secondo il giudizio di Fantantonio. Alessandro Renica, uno degli "scarsi" di quella squadra, per usare un'...'FantAntonio' attacca: 'Nel 1987 Diego ha fatto un miracolo giocando con gente scarsa'. L'ex difensore azzurro: 'portarti in tribunale' ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Bufera social in tribunale, Renica denuncia Cassano. "Continua la querelle tra Antonio Cassano e Alessandro Renica. L'ex ...