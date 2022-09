Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo? Tutto ciò che si deve sapere (Di giovedì 29 settembre 2022) Bonus 200 euro chi deve restituirlo? Molti italiani hanno ricevuto nella busta paga di luglio un contributo del valore di 200 euro. La misura aveva lo scopo di dare un aiuto concreto a tutti i cittadini che facevano i conti con un brusco aumento dei costi dell’energia. Chi lo ha ricevuto, però, potrebbe doverlo restituire: l’Inps in una sua circolare parla di “indennità una tantum non dovuta”, specificando anche quando scatta il recupero. Bonus 200 euro: a chi spetta Tutti coloro che hanno ricevuto il contributo da 200 euro, appartenevano a una delle categorie elencate nell’articolo 32 del decreto aiuti. Hanno perciò ottenuto il Bonus tutti lavoratori dipendenti e autonomi, ma non solo. Anche i lavoratori stagionali, i residenti ... Leggi su tvzap (Di giovedì 29 settembre 2022)200chi? Molti italiani hanno ricevuto nella busta paga di luglio un contributo del valore di 200. La misura aveva lo scopo di dare un aiuto concreto a tutti i cittadini che facevano i conti con un brusco aumento dei costi dell’energia. Chi lo ha ricevuto, però, potrebbe doverlo restituire: l’Inps in una sua circolare parla di “indennità una tantum non dovuta”, specificando anche quando scatta il recupero.200: a chi spetta Tutti coloro che hanno ricevuto il contributo da 200, appartenevano a una delle categorie elencate nell’articolo 32 del decreto aiuti. Hanno perciò ottenuto iltutti lavoratori dipendenti e autonomi, ma non solo. Anche i lavoratori stagionali, i residenti ...

sologiuma : RT @m_spagna: > In Germania piano da 200 bln per fronteggiare caro vita e bollette. > In Germania circa 500 parlamentari votano contro fon… - Rosyfree74 : RT @m_spagna: > In Germania piano da 200 bln per fronteggiare caro vita e bollette. > In Germania circa 500 parlamentari votano contro fon… - IVALDO1962 : RT @m_spagna: > In Germania piano da 200 bln per fronteggiare caro vita e bollette. > In Germania circa 500 parlamentari votano contro fon… - nino_pitrone : RT @m_spagna: > In Germania piano da 200 bln per fronteggiare caro vita e bollette. > In Germania circa 500 parlamentari votano contro fon… - GigiAdinolfi : RT @m_spagna: > In Germania piano da 200 bln per fronteggiare caro vita e bollette. > In Germania circa 500 parlamentari votano contro fon… -