Amici | un ex cantante del talent è diventato papà per la seconda volta!

Un ex cantante di Amici di Maria De Filippi è diventato papà di una bellissima femminuccia. Stiamo parlando di Davide Mogavero: Il ragazzo ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show. Quell'edizione è rimasta impressa soprattutto sia grazie ai dati di ascolto incredibilmente alti, sia per per lo straordinario successo dei vincitori i The Kolors. Ma in realtà anche molti alunni hanno portato avanti la loro carriera, cercando di affermarsi nel proprio campo. Questo è il caso proprio di Davide Mogavero. Il cantante infatti è stato sin da subito apprezzato dal pubblico per il suo grande talento a tal punto da creare indignazione sul web quando fu eliminato durante la primissima puntata del serale. Ma la sua esperienza in televisione non fu legata solo ad ...

