"2000 ATA in più nelle scuole": domani sit-in dei sindacati della Puglia (Di giovedì 29 settembre 2022) Si terrà domani 30 settembre, in piazza Prefettura a Bari (dalle 16.00 alle 18.00), la manifestazione organizzata dalle segreterie regionali di FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA UNAMS per protestare contro la grave carenza di personale ATA nelle scuole pugliesi. L'articolo .

