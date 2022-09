(Di mercoledì 28 settembre 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntatale di NXT su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 660.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.16.Il dato degli spettatori è inrispetto a quello fatto registrare la scorsama non c’è da preoccuparsi perchè la differenza rispetto alla puntata di 7 giorni fa è davvero minima. NXT si è classificato, inoltre al 14 posto nella classifica dei 150 show via cavo della serata. WWE NXT last night on USA Network (8-10:05pm):660,000 viewersP18-49 rating: 0.16#14 cable original in P18-49 pic.twitter.com/GsSGdLRSvH— Brandon Thurston (@BrandonThurston) September 28, 2022

Zona_Wrestling : WWE: NXT vede i propri ascolti in leggero calo questa settimana - Zona_Wrestling : Si torna ai vecchi tempi: HBK e Triple H in cerca di talenti indipendenti e nipponici - marcofeltracco : RT @WWEItalia: Un brutale Pub Rules Match fra Josh Briggs e @BrooksJensenWWE e i Gallus, @CGrimesWWE prova a tenersi lontano dallo Schism n… - WWENXTSMACKDOWN : RT @WWEItalia: Un brutale Pub Rules Match fra Josh Briggs e @BrooksJensenWWE e i Gallus, @CGrimesWWE prova a tenersi lontano dallo Schism n… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Un brutale Pub Rules Match fra Josh Briggs e @BrooksJensenWWE e i Gallus, @CGrimesWWE prova a tenersi lontano dallo Schism n… -

Spazio Wrestling

Una stipulazione storica nata in WCW, ripresa ada Triple H e adesso pronta al debutto nel main rostersempre grazie al controllo creativo di Hunter. Proprio per questo motivo il prossimo ...... ha deciso di reinventarsi cambiando personaggio e musica d'ingresso in quel di2.0. Il passaggio a Giovanni Vinci non ha però cambiato il suo obiettivo primario in, ovvero essere il migliore ... WWE: Risultati WWE NXT 27-09-2022 (che match ad Halloween Havoc) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 660.000 spettatori e un rating nel ...Viewership for the September 27 edition of WWE NXT is in. According to Brandon Thurston, NXT on September 27 drew 660,000 viewers. This number is down from the 688,000 viewers the show drew last week.