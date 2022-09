Wilma Goich commuove tutti parlando della figlia scomparsa (Di mercoledì 28 settembre 2022) tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad aprirsi agli altri inquilini e, di conseguenza, alle telecamere. L’ultimo caso è quello di Wilma Goich. La cantante si è lasciata andare ad una chiacchierata molto intensa con Marco Bellavia e Charlie Gnocchi. A loro ha raccontato di sua figlia, scomparsa nel 2020, quando aveva soltanto 49 anni. La donna a sua volta era madre e la figlia oggi vive conWilma. Un discorso che ha emozionato tutti i telespettatori che stavano assistendo alle parole della Goich nella casa più spiata d’Italia. Momento di commozione al GF Vip 7: Wilma Goich racconta della figlia morta Wilma ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022)i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad aprirsi agli altri inquilini e, di conseguenza, alle telecamere. L’ultimo caso è quello di. La cantante si è lasciata andare ad una chiacchierata molto intensa con Marco Bellavia e Charlie Gnocchi. A loro ha raccontato di suanel 2020, quando aveva soltanto 49 anni. La donna a sua volta era madre e laoggi vive con. Un discorso che ha emozionatoi telespettatori che stavano assistendo alle parolenella casa più spiata d’Italia. Momento di commozione al GF Vip 7:raccontamortaha ...

