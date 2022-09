“Sei mezzo deficiente!”: Antonino Spinalbase stroncato nella notte, la sua confessione non convince [VIDEO] (Di mercoledì 28 settembre 2022) Volano scintille in casa nella notte: Antonino Spinalbese si sbottona, ma viene bollato dopo il racconto del passato. Antonino Spinalbese (fonte youtube)Si avvicina un’altra puntata del “GF Vip”, e le relazioni tra i Vipponi in corsa per la vittoria si stanno delineando e consolidando giorno dopo giorno. Nel cast di aspiranti vincitori spiccano personalità più esplosive e controverse, come Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Cristina Quaranta, ed altre più riservate e pacate, come nel caso di Antonino Spinalbese. Il fascinoso hair-stylist è conosciuto dal pubblico principalmente per la sua tormentata relazione con l’icona sexy Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, che adora senza riserve. Sebbene ad Antonino la loquacità non manchi, negli ultimi giorni i ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Volano scintille in casaSpinalbese si sbottona, ma viene bollato dopo il racconto del passato.Spinalbese (fonte youtube)Si avvicina un’altra puntata del “GF Vip”, e le relazioni tra i Vipponi in corsa per la vittoria si stanno delineando e consolidando giorno dopo giorno. Nel cast di aspiranti vincitori spiccano personalità più esplosive e controverse, come Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Cristina Quaranta, ed altre più riservate e pacate, come nel caso diSpinalbese. Il fascinoso hair-stylist è conosciuto dal pubblico principalmente per la sua tormentata relazione con l’icona sexy Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, che adora senza riserve. Sebbene adla loquacità non manchi, negli ultimi giorni i ...

