Scurati è fissato con M | “Meloni è l’erede di Mussolini”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Sii uno scrittore progressista, metti una M in copertina, scrivi un romanzo – anzi, una trilogia fiume – sul Duce, e il successo è assicurato. Quei libri verranno pompati, esaltati, presentati in omnia media come grandi opere da leggere e rileggere. Operazione azzeccatissima quella di Antonio, sotto le luci della ribalta grazie a opere incentrate sull’arcinemico storico di ogni antifascista che si rispetti. Nulla di incredibile, prima difu Pennacchi con Canale. Tutt’altro stile e contenuto sì dirà. Senza dubbio, ma letteraria pensata pur sempre legata a quella parolina “magica” in copertina. Il problema è quando M diventa un’ossessione, una fissazione, uno spauracchio da evocare a ogni piè sospinto. Si finisce per parlare solo di quello, interpellati solo su quello, chiamati in causa unicamente ...