Questo robot che sembra uno struzzo ha fatto il Guinness World Record dei 100 metri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il bipede robotizzato Cassie sviluppato dall'Oregon State University College of Engineering dopo aver già dimostrato di poter correre per 5 km, ha fatto il miglior tempo di sempre di un robot bipede sui 100 metri: 24,73 secondi....

