"Ma che fai?!": catastrofe ad Amici 22, il colpevole la pagherà cara (Di mercoledì 28 settembre 2022) Disastro ad Amici 22, la colpa è della produzione: è successo l'impensabile, i telespettatori indignati per lo sbaglio Maria De Filippi (Mediaset Infinity)Strafalcione incredibile per Mediaset. Quest'oggi per Amici 22 è stata una giornata nera. Ad accorgersi dell'errore imbarazzante i telespettatori più incalliti che seguono giornalmente il programma di Maria De Filippi. La conduttrice manda in onda le lezioni che vivono i ragazzi nella scuola, ogni pomeriggio, su Canale 5. Questa volta c'è stato un grave errore da parte della produzione e nella programmazione giornaliera è finita la puntata del giorno prima. I primi commenti sono apparsi su Twitter. Gli utenti hanno iniziato a chiedersi per quale motivo stessero rivedendo scene già viste fino a quando i telespettatori più preparati hanno tranquillizzato tutti chiarendo che si è sicuramente trattato ...

