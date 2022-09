Le app di VK sono state rimosse ufficialmente dall’Apple Store (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nonostante siano passati ormai otto mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, continua l’onda lunga delle risposte – da parte di grandi gruppi economici occidentali – a strutture che nascono e operano in Russia. È il caso, ad esempio, del comportamento di Apple nei confronti di VKontakte, il social network fondato da Pavel Durov (attuale CEO di Telegram), che ha raggiunto – in patria – la stessa popolarità di Facebook. Apple ha estromesso le app legate a VK dal suo Apple Store, con la conseguenza che gli utenti iPhone non potranno scaricare questi software sui loro dispositivi. Nonostante questo, la piattaforma ha affermato che continuerà a sviluppare degli aggiornamenti per iOS anche in futuro, aspettandosi probabilmente un cambio di policy da parte dell’azienda di Cupertino. LEGGI ANCHE > Apple aumenta i costi delle applicazioni e degli acquisti in app ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nonostante siano passati ormai otto mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, continua l’onda lunga delle risposte – da parte di grandi gruppi economici occidentali – a strutture che nascono e operano in Russia. È il caso, ad esempio, del comportamento di Apple nei confronti di VKontakte, il social network fondato da Pavel Durov (attuale CEO di Telegram), che ha raggiunto – in patria – la stessa popolarità di Facebook. Apple ha estromesso le app legate a VK dal suo Apple, con la conseguenza che gli utenti iPhone non potranno scaricare questi software sui loro dispositivi. Nonostante questo, la piattaforma ha affermato che continuerà a sviluppare degli aggiornamenti per iOS anche in futuro, aspettandosi probabilmente un cambio di policy da parte dell’azienda di Cupertino. LEGGI ANCHE > Apple aumenta i costi delle applicazioni e degli acquisti in app ...

