La Cirinnà trombata alle urne si consola con le olive | “Vado a raccoglierle a Capalbio”

Roma, 28 set — C'è vita oltre il Parlamento? Domanda esistenziale e dalle sfumature drammatiche che in questi giorni di duri consultivi elettorali agita i sonni di molti ormai ex parlamentari: tra questi, Monica Cirinnà. La quale, per vero, ancora prima del 25 settembre aveva trovato modo di farsi notare per la verve ferocemente polemica nei confronti del suo stesso partito, il Pd, «reo» di averla candidata in territori che lei stessa, con comunicazione non proprio felicissima, aveva rubricato come «ostili a certe sue istanze». La Cirinnà si dà alle olive Ora che le urne si sono impietosamente pronunciate contro la sua elezione, cosa farà «lady cuccia»? E' proprio la Cirinnà a svelare ai lettori di Repubblica, in un'intervista, il futuro che la attenderà. «Ho finito la ...

