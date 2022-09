Iran: la protesta delle donne non si ferma (Di mercoledì 28 settembre 2022) - Secondo le organizzazioni umanitarie, ci sarebbero finora 75 vittime negli scontri con le forze di polizia, nella durissima repressioni delle manifestazioni, dopo la morte di Masha Amini. Le persone ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) - Secondo le organizzazioni umanitarie, ci sarebbero finora 75 vittime negli scontri con le forze di polizia, nella durissima repressionimanifestazioni, dopo la morte di Masha Amini. Le persone ...

amnestyitalia : #Iran La protesta iniziata in Iran dopo la morte di #MahsaAmini prosegue e sono tante le persone, soprattutto giova… - amnestyitalia : #Iran Zakaria Khial, 16 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza a Piranshahr il 20 settembre. Stava partecipa… - amnestyitalia : Come denuncia @AmnestyIran, non si ferma lo spargimento di sangue in #Iran. Hannaneh Kia, 23 anni, è stata uccisa d… - nuovaradio603 : RT @pallonatefaccia: Ieri, i giocatori dell'#Iran sono scesi in campo in amichevole contro il Senegal indossando le tute durante l'inno: se… - FUORIMANO : RT @tiz_ciavardini: Il sito online di @Articolo21 ha messo a disposizione della comunità iraniana uno spazio per diffondere le locandine de… -