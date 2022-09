Iran | la famiglia di Mahsa Amini presenta una denuncia contro «gli autori del suo arresto»

MediasetTgcom24 : Iran, morta per velo indossato male: la famiglia denuncia gli autori dell'arresto #mahsaamini #iran - RaiNews : Continua la protesta del velo. La polizia iraniana: 'Useremo tutta la forza contro i controrivoluzionari'. La famig… - JohnHard3 : RT @RaiNews: Continua la protesta del velo. La polizia iraniana: 'Useremo tutta la forza contro i controrivoluzionari'. La famiglia di Mash… - manuelcristaldi : RT @RaiNews: Continua la protesta del velo. La polizia iraniana: 'Useremo tutta la forza contro i controrivoluzionari'. La famiglia di Mash… - Decet_Sperare : RT @RaiNews: Continua la protesta del velo. La polizia iraniana: 'Useremo tutta la forza contro i controrivoluzionari'. La famiglia di Mash… -

La 23enne è morta in commissariato dopo essere stata fermata perché indossava male il velo. La notizia ha innescato un'ondata di proteste in tutto il ...Ladi Mahsa Amini , la 22enne morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non ...grande indignazione in tutto il mondo e ha portato a manifestazioni di piazza in tutto l'. ...La famiglia di Mahsa Amini, la giovane iraniana morta dopo essere stata portata in commissariato perché non indossava correttamente il velo, ha presentato una denuncia contro gli autori del suo arrest ...I genitori di Mahsa Amini hanno denunciato i responsabili dell'arresto della figlia, morta mentre era detenuta tre giorni dopo essere stata fermata dalla polizia morale con l'accusa di non indossare c ...