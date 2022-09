Il voto cattolico tornerà | ma per adesso non esiste

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A due giorni dai risultati elettorali, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, segnala in una Dichiarazione ufficiale che “purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupaz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

marcocappato : Più che le alleanze, Letta ha sbagliato a osteggiare i referendum eutanasia e cannabis, abbandonandoli alla mannaia… - GC_Interpreter : RT @marcocappato: Più che le alleanze, Letta ha sbagliato a osteggiare i referendum eutanasia e cannabis, abbandonandoli alla mannaia della… - SurrexitVere : @M_Rachele Comunque su OpenPolis vedrò cosa proporrai, giusto per vedere quanto il partito che ti ha messo lí per c… - Ferraristefano : RT @ilfoglio_it: La diaspora del voto cattolico continua, ma la nuova Cei (e qualche vescovo) tentano l'impresa: rianimare un corpo morto.… - ilfoglio_it : La diaspora del voto cattolico continua, ma la nuova Cei (e qualche vescovo) tentano l'impresa: rianimare un corpo… -

Una rete di rapporti che influisce meno sulpolitico . Anche Salvini però, con cui lei aveva ... Ma cosa si aspetta dal nuovo governo il mondo, o almeno quella parte che non ha mai ......nel primo intervento dopo il, in effetti non è di San Francesco ma gli è attribuita. Una diatriba che coinvolge addirittura il card. Gianfranco Ravasi, il più autorevole intellettuale...Reuters. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nella sede del partito durante la notte elettorale, Roma, 26 settembre 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane di Angelo Amante e Rodolfo Fabbri ROMA ...Il cardinale, 91 anni, per sedici presidente dei vescovi italiani, vicario di Roma con Wojtyla e Ratzinger: conosco Giorgia e me l’aspettavo, vedevo la sua ascesa ...