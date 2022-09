AGR_web : Fiumicino, TPL situazione insostenibile, il comune vuole pagare direttamente gli stipendi dei lavoratori 'L ...… - Biagiothai : RT @bushido01: Stessa roba che è successa nel mio comune tra l'altro. Sindaco di FdI vuole fare una speculazione edilizia, i cittadini non… - ValentinaCheye1 : RT @bushido01: Stessa roba che è successa nel mio comune tra l'altro. Sindaco di FdI vuole fare una speculazione edilizia, i cittadini non… - casini_alberto : Mal comune mezzo gaudio il cancro in famiglia è stato devastante dal 2002 ad oggi e un trauma da lutto é pur sempre… - MarceVann : RT @bushido01: Stessa roba che è successa nel mio comune tra l'altro. Sindaco di FdI vuole fare una speculazione edilizia, i cittadini non… -

ilGiornale.it

È il rovello di un uomo che da annicompiere questa impresa e che trovandosi di fronte alla morte ha una reazione nondi grandissima energia espansiva. È la mente di un uomo che esplode ...... la Questura di Ennariunire i propri appartenenti per la celebrazione di una Santa Messa ...ringraziamento e apprezzamento a tutti gli Operatori che quotidianamente si spendono per il bene,... Il Comune vuole stanare i furbetti e recuperare 2,2 miliardi tra multe e Tari La giunta Manfredi darà mandato a una ditta specializzata esterna per la riscossione delle tasse e delle sanzioni mai pagate dai napoletani ...(AGR) La situazione di Trotta, gestore del servizio di trasporto pubblico locale, è diventata insostenibile e sta creando gravi disagi ai lavoratori dell'azienda e ai cittadini di Fiumicino che non po ...