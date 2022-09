I salviniani consigliano di non leggere Il Foglio (leggendo il Foglio) (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Le do un consiglio, la mattina il Foglio lo legga per ultimo dopo gli giornali, se no inizia già la mattina a guardare il mondo con gli occhi storti. Il Foglio è un distillato, è sempre abbastanza cattivello nei confronti della Lega", ha detto questa mattina Stefano Candiani ad Alessandra Sardoni nel corso della trasmissione Omnibus su La7. Candiani ha cercato così di minimizzare i problemi interni alla Lega che Carmelo Caruso aveva raccontato qui. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Le do un consiglio, la mattina illo legga per ultimo dopo gli giornali, se no inizia già la mattina a guardare il mondo con gli occhi storti. Ilè un distillato, è sempre abbastanza cattivello nei confronti della Lega", ha detto questa mattina Stefano Candiani ad Alessandra Sardoni nel corso della trasmissione Omnibus su La7. Candiani ha cercato così di minimizzare i problemi interni alla Lega che Carmelo Caruso aveva raccontato qui.

