I campi della Sardegna rischiano di restare senz'acqua. E non per colpa della siccità (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI In Sardegna le campagne rischiano di restare senz'acqua e non per la siccità, di cui l'isola, fra le poche regioni in Italia, non ha risentito grazie all'acqua accumulata l'autunno scorso nei suoi invasi. È il caro energia a minacciare l'attività agricola e zootecnica. I pesantissimi rincari delle bollette e i lunghi ritardi nei rimborsi della Regione, previsti per legge, potrebbero paralizzare presto le attività e i servizi dei Consorzi di bonifica della Sardegna, che gestiscono reti irrigue, idrovore e impianti di sollevamento e forniscono l'acqua a circa 10 mila utenti associati. Costi più che raddoppiati "I costi per l'energia che la Regione sostiene, che ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI Inle campagnedie non per la, di cui l'isola, fra le poche regioni in Italia, non ha risentito grazie all'accumulata l'autunno scorso nei suoi invasi. È il caro energia a minacciare l'attività agricola e zootecnica. I pesantissimi rincari delle bollette e i lunghi ritardi nei rimborsiRegione, previsti per legge, potrebbero paralizzare presto le attività e i servizi dei Consorzi di bonifica, che gestiscono reti irrigue, idrovore e impianti di sollevamento e forniscono l'a circa 10 mila utenti associati. Costi più che raddoppiati "I costi per l'energia che la Regione sostiene, che ...

sulsitodisimone : I campi della Sardegna rischiano di restare senz'acqua. E non per colpa della siccità - addormentata_l : @IsideHator Le GEO'METRICHE PassEONI in ME mi guidano nei campi del sottile. Il riflesso della LUX che alimenta le… - klaud_io : RT @PEXbellecose: #molinari chiede un posto da Ministro per #Salvini ... l'unico Molinari che conosco è quello della #sambuca Andate ad ar… - PEXbellecose : #molinari chiede un posto da Ministro per #Salvini ... l'unico Molinari che conosco è quello della #sambuca Andate ad arare i campi, asini. - 4everUkraine1 : RT @CharaCamgirl: carestia dopo la seconda guerra mondiale: mezzo milione di vittime morti nei campi durante la seconda guerra mondiale: me… -