Gasdotto Nord Stream | la Danimarca diffonde il video delle perdite

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il mare ribolle in. In undiffuso dall’esercito danese, si vedono le consistentidelal largo della costa di Bornholm. Tredi gas sui gasdotti1 e2 che risultano ben visibili nelle acque territoriali danesi. Ebollizioni che vanno dai 200 ai 1000 metri L'articolo proviene da Inews24.it.

GiovaQuez : L'osservatorio sismico svedese ha rivelato 'due forti esplosioni' nelle acque nei pressi del tratto del gasdotto No… - HuffPostItalia : 'Almeno 100 chili di tritolo'. Attacco al gasdotto Nord Stream, l'Europa ormai se lo deve scordare - Corriere : Il gasdotto Nord Stream perde, il video del mar Baltico che gorgoglia - VerdeRimedio : RT @GianlucaCastro8: A febbraio Biden dichiarava che gli USA avrebbero bloccato il nuovo gasdotto. Biden: 'Se la Russia invade non ci sarà… - Armando75326951 : RT @AndreaZhok: Dopo aver bombardato per mesi la centrale nucleare di Zaporizhja, mentre c'erano dentro, i russi ora sabotano il proprio ga… -

... 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prepararci' Occhi puntati suStream . Gazprom sarebbe infatti pronta a riavviare, a flusso ridotto, le esportazioni all'Europa proprio attraverso ildal ...'Vi ricordate le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, fatte all'inizio di febbraio, che poi ha promesso di sbarazzarsi delStream 2 Cosa intendesse non lo sappiamo'. Ma ha insinuato ...“Profonda preoccupazione" per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato delle perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico ...(Adnkronos) – Sono accuse ”stupide” quelle rivolte contro la Russia per l’attacco contro il gasdotto di Nord Stream. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della sua quotidiana ...