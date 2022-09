Gas, l’Europa teme altri blitz: “La Nato sorvegli gli impianti” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Riserve sufficienti solo per l’inverno, poi problemi negli stoccaggi. Prende quota la proposta italiana per un price cap, 15 Paesi a favore Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Riserve sufficienti solo per l’inverno, poi problemi negli stoccaggi. Prende quota la proposta italiana per un price cap, 15 Paesi a favore

Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: L’Unione Europea deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas, anche per ridurre ulteri… - pdnetwork : 'Il 30/09 il Consiglio Europeo sarà decisivo su #caroenergia e #carobollette. Sono stato da Scholz per presentare… - fattoquotidiano : In Europa nel settore energia si nazionalizza con l’esclusione dell’Italia - LaStampa : Gas, l’Europa teme altri blitz: “La Nato sorvegli gli impianti” - sabahelher : RT @ladyonorato: L’eurodeputato polacco presidente della Delegazione EU-USA ringrazia gli USA per aver mantenuto la promessa di distruggere… -