Ferrieri Caputi prima donna in Serie A, arbitra Sassuolo-Salernitana (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Sassuolo-Salernitana, in programma domenica 2 ottobre alle 15. Ferrieri Caputi è la prima donna ad arbitrare un match di Serie A. Nata a Livorno il 20 novembre del 1990, Ferrieri Caputi, oltre alla passione arbitrale, ha portato avanti anche gli studi. Laureata sia in Scienze politiche e Relazioni internazionali all'Università di Pisa che in Sociologia all'Università di Firenze, attualmente lavora a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Inoltre, svolge anche il ruolo di ricercatrice universitaria. L'amore per il pallone l'ha sempre avuto e ha scelto di intraprendere la carriera ...

