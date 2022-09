Ecco i passaggi (e i tempi) per arrivare al congresso del Pd (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la sconfitta alle elezioni, Enrico Letta ha annunciato che il Partito democratico avrà il suo congresso, che porterà alla nomina di un nuovo segretario (lui ha già anticipato la volontà di volersi fare da parte e di non volersi ricandidare). Ma quali sono i passaggi e le tempistiche perché il processo di selezione arrivi a compimento? Basti dire, anticipando qualche dettaglio, che il passaggio di consegne non è immediato. E che tra la convocazione dell'assemblea nazionale e lo svolgimento delle primarie passeranno alcuni mesi. Insomma la "rifondazione", la parola che più di tutte viene utilizzata - invocata, auspicata - dagli esponenti dem in queste ore ,non sarà cosa affatto cosa facile né, tantomeno, rapida. Come si arriverà al nuovo congresso del Pd È l'articolo 12 dello statuto del Pd a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la sconfitta alle elezioni, Enrico Letta ha annunciato che il Partito democratico avrà il suo, che porterà alla nomina di un nuovo segretario (lui ha già anticipato la volontà di volersi fare da parte e di non volersi ricandidare). Ma quali sono ie lestiche perché il processo di selezione arrivi a compimento? Basti dire, anticipando qualche dettaglio, che ilo di consegne non è immediato. E che tra la convocazione dell'assemblea nazionale e lo svolgimento delle primarie passeranno alcuni mesi. Insomma la "rifondazione", la parola che più di tutte viene utilizzata - invocata, auspicata - dagli esponenti dem in queste ore ,non sarà cosa affatto cosa facile né, tantomeno, rapida. Come si arriverà al nuovodel Pd È l'articolo 12 dello statuto del Pd a ...

