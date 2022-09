"È arrivato il momento di dire tutto": Cassano svela la lite (furibonda) con Totti (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Ancora ricordo quella litigata con Totti, era dopo ‘C'è posta per te'”. Inizia così Antonio Cassano il suo racconto a ‘Muschio Selvaggio', il podcast diretto da Fedez e Luis Dal: “Ci siamo andati insieme e un mio amico, di cui mi fidavo, mi ha detto ‘Francesco ha guadagnato 100mila euro e tu hai preso 10mila' — ha raccontato Fantantonio, che dopo il Bari è sbocciato alla Roma — Può darsi che tu guadagni di più visto sei più importante di me, io ero giovane, ma una differenza così no”. Così ecco la reazione dell'attaccante contro il suo capitano di allora: “Sono andato da lui e gli ho detto che era una merda e mi aveva truffato — ha aggiunto Cassano — Non ci siamo parlati per anni. Poi a distanza di tempo ho scoperto che non era vero, è la verità. Mi sono incazzato per nulla? Sì, io mi incazzo per niente…". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Ancora ricordo quella litigata con, era dopo ‘C'è posta per te'”. Inizia così Antonioil suo racconto a ‘Muschio Selvaggio', il podcasttto da Fedez e Luis Dal: “Ci siamo andati insieme e un mio amico, di cui mi fidavo, mi ha detto ‘Francesco ha guadagnato 100mila euro e tu hai preso 10mila' — ha raccontato Fantantonio, che dopo il Bari è sbocciato alla Roma — Può darsi che tu guadagni di più visto sei più importante di me, io ero giovane, ma una differenza così no”. Così ecco la reazione dell'attaccante contro il suo capitano di allora: “Sono andato da lui e gli ho detto che era una merda e mi aveva truffato — ha aggiunto— Non ci siamo parlati per anni. Poi a distanza di tempo ho scoperto che non era vero, è la verità. Mi sono incazzato per nulla? Sì, io mi incazzo per niente…". ...

