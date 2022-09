Come usare la maggiorana in cucina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quali sono gli usi della maggiorana in cucina? La maggiorana è un’erba aromatica che può essere usata insieme ad altre per condire e insaporire brasati e stufati, oppure può essere cosparsa fresca su contorni di verdure. La maggiorana secca rilascia un aroma particolare molto amato nelle cucine italiane e non solo. Il suo utilizzo è piuttosto versatile: piatti di carne e di pesce, carni conservate Come la salsiccia e i salumi speziati esaltano il loro gusto grazie all’utilizzo di questa erba potente. La maggiorana non è così conosciuta Come alcune delle altre erbe più popolari. A volte viene anche scambiata per origano perché è simile nel gusto e nell’aspetto, ma in realtà pur appartenendo alla stessa famiglia (Labiatae), mantiene alcune sue caratteristiche ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quali sono gli usi dellain? Laè un’erba aromatica che può essere usata insieme ad altre per condire e insaporire brasati e stufati, oppure può essere cosparsa fresca su contorni di verdure. Lasecca rilascia un aroma particolare molto amato nelle cucine italiane e non solo. Il suo utilizzo è piuttosto versatile: piatti di carne e di pesce, carni conservatela salsiccia e i salumi speziati esaltano il loro gusto grazie all’utilizzo di questa erba potente. Lanon è così conosciutaalcune delle altre erbe più popolari. A volte viene anche scambiata per origano perché è simile nel gusto e nell’aspetto, ma in realtà pur appartenendo alla stessa famiglia (Labiatae), mantiene alcune sue caratteristiche ...

