Chi affronterá Lorenzo Musetti ai quarti a Sofia: prossimo avversario e precedenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il torneo ATP 250 Sofia 2022 di tennis nel corso della serata italiana ha visto la vittoria dell’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, che ha battuto la wild card bulgara Alexandar Lazarov con il punteggio di 6-7 (5) 7-6 (8) 6-2 e si è qualificato per i quarti di finale. Venerdì 30 settembre, l’azzurro sarà chiamato al match contro il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il transalpino Ugo Humbert, in campo domani mattina: in ogni caso si tratterà di una prima volta, dato che Lorenzo Musetti non ha mai affrontato nessuno dei due. Abbastanza simile, inoltre, è il ranking dei due possibili avversari: il tedesco Jan-Lennard Struff, infatti, è il numero 133 ATP, mentre il transalpino Ugo Humbert si trova al 110° posto della classifica mondiale. Va ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il torneo ATP 2502022 di tennis nel corso della serata italiana ha visto la vittoria dell’azzurro, testa di serie numero 4, che ha battuto la wild card bulgara Alexandar Lazarov con il punteggio di 6-7 (5) 7-6 (8) 6-2 e si è qualificato per idi finale. Venerdì 30 settembre, l’azzurro sarà chiamato al match contro il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il transalpino Ugo Humbert, in campo domani mattina: in ogni caso si tratterà di una prima volta, dato chenon ha mai affrontato nessuno dei due. Abbastanza simile, inoltre, è il ranking dei due possibili avversari: il tedesco Jan-Lennard Struff, infatti, è il numero 133 ATP, mentre il transalpino Ugo Humbert si trova al 110° posto della classifica mondiale. Va ...

SportdelSud : ???? Il #Napoli affronterà il #Torino di #Juric in occasione dell'ottava giornata: ecco le designazioni arbitrali pe… - sportli26181512 : Empoli-Milan, mister Zanetti aspetta il rientro dei 13 giocatori convocati in nazionale: ecco chi sono: Sabato sera… - tvdellosport : ???? VERSO ITALIA-INGHILTERRA Tra poche ore a San Siro la Nazionale di Mancini affronterà l’Inghilterra. Gli Azzurri… - davide__masi : #Southgate lo ha convocato per la prima volta con l’@England e stasera affronterà gli @Azzurri. La storia di Ivan… -