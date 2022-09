(Di mercoledì 28 settembre 2022) Gianpaolo, ex arbitro di serie A con all’attivo più di 300 gare nella massima serie considerando tutti i ruoli (arbitro, VAR e arbitro addizionale), è ora imprenditore nell’azienda di famiglia che produce integratori sportivi naturali ApeRegina. Inoltre ogni mercoledì sera di Champions League è partescuderia di Amazon Prime Video per commentare nella L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Calvarese sulla scelta della Ferrieri Caputi: «Donne più determinate degli uomini»: Gianpaolo… - CalcioFinanza : L’ex arbitro Calvarese ha scritto per Calcio e Finanza sullo storico esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Capu… -

Calcio e Finanza

Ricordo " dice in un buon italiano - che quando il regime ordinò di spararefolla molti ... foto SIR/MarcoUn nuovo inizio. Amjad dal 2017 si è stabilito in un centro dell'entroterra del ...Don Bruno Bignami (Foto SIR/) Novant'anni di apostolato del mare, di vicinanza della ... che hanno inevitabilmente ripercussionigente di mare. L'inquinamento, i cambiamenti climatici, ... Calvarese sulla scelta della Ferrieri Caputi: «Donne più determinate degli uomini» Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A con all’attivo più di 300 gare nella massima serie considerando tutti i ruoli (arbitro, VAR e arbitro addizionale), è ora imprenditore nell’azienda di famigl ...Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. Mercoledì 14 settembre la Juventus di ...