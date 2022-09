Bayern Monaco, Goretzka a terra in allenamento: scontro con de Ligt, ma nessun infortunio grave (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti di apprensione in casa Bayern Monaco per Leon Goretzka, il centrocampista tedesco appena rientrato dalla positività al Coronavirus. In allenamento infatti il giocatore è stato protagonista di un violento scontro con Matthijs de Ligt, nel quale Goretzka avrebbe avuto la peggio tenendosi con dolore la caviglia. Stando però a quanto riportato da Sky Sports DE, il giocatore avrebbe ben presto ripreso l’allenamento scongiurando il rischio di un infortunio più serio. Sicuramente un bel brivido per Julian Nagelsmann e tutto lo staff del club bavarese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti di apprensione in casaper Leon, il centrocampista tedesco appena rientrato dalla positività al Coronavirus. Ininfatti il giocatore è stato protagonista di un violentocon Matthijs de, nel qualeavrebbe avuto la peggio tenendosi con dolore la caviglia. Stando però a quanto riportato da Sky Sports DE, il giocatore avrebbe ben presto ripreso l’scongiurando il rischio di unpiù serio. Sicuramente un bel brivido per Julian Nagelsmann e tutto lo staff del club bavarese. SportFace.

