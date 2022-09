Alec Baldwin, non c'è pace per l'attore: ora rischia di essere incriminato per la tragedia sul set di Rush (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alec Baldwin rischia di andare a processo per l'uccisione accidentale di Halyna Hutchins , la direttrice della fotografia, rimasta uccisa da un colpo partito dalla pistola dell'attore durante le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022)di andare a processo per l'uccisione accidentale di Halyna Hutchins , la direttrice della fotografia, rimasta uccisa da un colpo partito dalla pistola dell'durante le ...

