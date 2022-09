Volley | Mondiali femminili 2022 | comode vittorie in tre set per Kenya e Polonia

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Tutto facile pernelle sfide che chiudono la giornata in compagnia dedi. Nel derby tutto africano contro il Camerun, comodo 3-0 (25-20, 27-25, 25-19) per le keniane, che dominano il primo e il terzo parziale e sono abili a non far rientrare nel match le camerunesi in un secondo set combattuto e nel quale, quando si era sul 19-15, si pensava all’1-1 e non al 2-0 che poi invece si concretizza. Il Kenia, lo ricordiamo, sarà la prossima avversaria dell’Italia, oggi vincente con il Belgio, nella giornata di giovedì. Triplo 25-17 invece per la, che batte la Thailandia senza dover soffrire più di tanto e senza rischiare mai nulla. Da metà parziale in avanti in ciascuno dei tre set è dominio delle polacche, che si ...