Uomini e Donne, tristezza enorme per la coppia più amata: salta tutto all'aria (Di martedì 27 settembre 2022) Uomini e Donne, dopo aver annunciato in diretta le loro nozze, sembra che una delle coppie più amate abbia fatto un passo indietro. Si tratta di una dama e di un cavaliere che hanno fatto discutere e sono stato senza dubbio grandi protagonisti del trono over. Uomini e Donne – Altranotizia.it (Fonte: Google)Il loro percorso a Uomini e Donne è stato travagliato ma si è concluso uscendo insieme dal programma di Maria De Filippi. Molto amati dai fan che non vedevano l'ora di vederli convolare a nozze ma che a quanto pare rimarranno a bocca asciutta. Matrimonio annullato nonostante i preparativi fossero a buon punto. Chi sono e cosa è successo? Uomini e Donne, crisi per una delle coppie più amate

