Traffico Roma del 27-09-2022 ore 08:30 (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione in zona Prati per un incidente temporaneamente chiusa via Duilio tra via degli Scipioni Piazza dei Quiriti lunghe code su via di Boccea dal raccordo a via Aurelia su via Aurelia tra la Massimina via Aurelia Antica verso il centro sia per Traffico che per lavori incolonnamenti su via Pontina da Castel Romano a Spinaceto code per Traffico sulla Laurentina da Trigoria a via di Tor sulla Ardeatina Divino Amore via di Tor Carbone è lungo la via Appia dall’aeroporto di Ciampino a via delle Capannelle incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra la 24 via Salaria in direzione dello stadio e da Scalo San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni attenzione segnalato anche un incidente all’altezza dello svincolo per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione in zona Prati per un incidente temporaneamente chiusa via Duilio tra via degli Scipioni Piazza dei Quiriti lunghe code su via di Boccea dal raccordo a via Aurelia su via Aurelia tra la Massimina via Aurelia Antica verso il centro sia perche per lavori incolonnamenti su via Pontina da Castelno a Spinaceto code persulla Laurentina da Trigoria a via di Tor sulla Ardeatina Divino Amore via di Tor Carbone è lungo la via Appia dall’aeroporto di Ciampino a via delle Capannelle incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra la 24 via Salaria in direzione dello stadio e da Scalo San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni attenzione segnalato anche un incidente all’altezza dello svincolo per la ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - Ferrovie_IT : #RFI: Nodo di Roma, dalle ore 08.10 traffico ferroviario direzione Firenze rallentato tra Roma Tiburtina e Settebag… - VAIstradeanas : 08:38 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea AV Roma - Firenze: traffico rallentato per un controllo tecnico a un treno tra Roma Tiburtina e Se… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea AV Roma - Firenze: traffico rallentato per un controllo tecnico a un treno tra Roma Tiburtina e Se… -