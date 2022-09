Sonda Dart si è schiantata sull’asteroide Dimorphos (Di martedì 27 settembre 2022) La Sonda Dart della Nasa si è schiantata come da programma all'1.14 italiane contro l'asteroide Dimorphos a 24.140 chilometri l'ora. Dart ha viaggiato per 10 mesi e oltre 750 milioni di chilometri prima dell'impatto con Dimorphos, in una missione che mira a dimostrare che i corpi celesti possono essere deviati dalla loro orbita con un impatto, nella prospettiva della necessità di deviare un asteroide che si avvicinasse troppo alla Terra. Dimorphos è grande come un campo da calcio e mezzo ed è il più piccolo di due asteroidi in un sistema doppio. Dimorphos orbita attorno all'asteroide più grande, Didymos (dal greco "gemello"), ogni 11 ore e 55 minuti.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) Ladella Nasa si ècome da programma all'1.14 italiane contro l'asteroidea 24.140 chilometri l'ora.ha viaggiato per 10 mesi e oltre 750 milioni di chilometri prima dell'impatto con, in una missione che mira a dimostrare che i corpi celesti possono essere deviati dalla loro orbita con un impatto, nella prospettiva della necessità di deviare un asteroide che si avvicinasse troppo alla Terra.è grande come un campo da calcio e mezzo ed è il più piccolo di due asteroidi in un sistema doppio.orbita attorno all'asteroide più grande, Didymos (dal greco "gemello"), ogni 11 ore e 55 minuti.video width="746" height="420" ...

