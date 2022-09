Sfottò e meme colpiscono Pd e compagni sui social: «Inginocchiatevi e chiedete perdono» (Di martedì 27 settembre 2022) Il pranzo è servito. Dopo la vittoria schiacciante del centrodestra, il web si infiamma. Non solo commenti e Sfottò, ma anche meme ironici e battute. Molto bersagliata Laura Boldrini, che – sconfitta – ce l’ha fatta per il rotto della cuffia ma che comuqne è all’opposizione. Spunta la sua foto con la scritta “AddiA”, che ricorda la ridicola battaglia per i nomi al femminile, culminati addirittura nella Treccani con “medica” e “architetta”. Nello stesso tempo, l’immagine della Boldrini in ginocchio con altri esponenti della sinistra (quella ai tempi di Floyd) e la scritta: «Restate così e chiedete perdono agli italiani». Il meme con “Belle ciao” Un altro meme che va per la maggiore è “Belle ciao”, con le immagini delle varie esponenti del centrosinistra sconfitte alle elezioni. Frecce ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Il pranzo è servito. Dopo la vittoria schiacciante del centrodestra, il web si infiamma. Non solo commenti e, ma ancheironici e battute. Molto bersagliata Laura Boldrini, che – sconfitta – ce l’ha fatta per il rotto della cuffia ma che comuqne è all’opposizione. Spunta la sua foto con la scritta “AddiA”, che ricorda la ridicola battaglia per i nomi al femminile, culminati addirittura nella Treccani con “medica” e “architetta”. Nello stesso tempo, l’immagine della Boldrini in ginocchio con altri esponenti della sinistra (quella ai tempi di Floyd) e la scritta: «Restate così eagli italiani». Ilcon “Belle ciao” Un altroche va per la maggiore è “Belle ciao”, con le immagini delle varie esponenti del centrosinistra sconfitte alle elezioni. Frecce ...

