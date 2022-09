“Se lasci il Principe di aspetto”, corte sfrenata per Meghan Markle (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova crisi in atto per Meghan Markle e il Principe Harry? Il clamoroso gossip vede una corte sfrenata che è stata fatta alla Duchessa di Sussex, il tutto dopo la pubblicazione di un messaggio che è stato diretto alla moglie del secondogenito di Lady Diana. Solo pochi giorni fa Meghan Markle ha dominato la scena del gossip internazionale per via dei funerali per la Regina Elisabetta II, mentre già qualcuno è convinto che la Duchessa del Sussex abbia pianificato il modo perfetto per tornare nella Royal family pentita dell’addio riservato nel 2019. Recentemente, inoltre, si è anche fatto riferimento anche a presunte crisi che sono che avrebbero travolto il matrimonio tra Meghan e Harry, ma questa volta qualcosa di grosso è davvero in ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova crisi in atto pere ilHarry? Il clamoroso gossip vede unache è stata fatta alla Duchessa di Sussex, il tutto dopo la pubblicazione di un messaggio che è stato diretto alla moglie del secondogenito di Lady Diana. Solo pochi giorni faha dominato la scena del gossip internazionale per via dei funerali per la Regina Elisabetta II, mentre già qualcuno è convinto che la Duchessa del Sussex abbia pianificato il modo perfetto per tornare nella Royal family pentita dell’addio riservato nel 2019. Recentemente, inoltre, si è anche fatto riferimento anche a presunte crisi che sono che avrebbero travolto il matrimonio trae Harry, ma questa volta qualcosa di grosso è davvero in ...

palermo24h : Leonardo Pieraccioni canta per Meghan Markle: Se lasci il principe ti aspetto in Toscana VIDEO - quotidianodirg : Leonardo Pieraccioni canta per Meghan Markle: Se lasci il principe ti aspetto in Toscana VIDEO #Video… - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni si dichiara: 'A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t'aspetto qui in To… -