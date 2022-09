Sanità, privato cresce tra accorpamenti e gruppi internazionali (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La Sanità privata, con le sue molte facce – che comprendono anche le strutture accreditate e classificate, integrate pienamente nel servizio pubblico – cresce nel nostro Paese. Uno sviluppo caratterizzato da aggregazioni delle piccole realtà imprenditoriali, non più adatte a reggere la sfida imprenditoriale e l’avanzata dei gruppi internazionali, in particolare francesi, che puntano all’acquisizione di aziende sul nostro territorio. Una Sanità privata “reattiva e vivace”, che conquista sempre più spazio “in uno spirito di sana competizione con il pubblico”, al quale chiede “una programmazione chiara e trasparente” per una “azione sinergica a favore dell’assistenza dei cittadini”. A tracciare, per l’Adnkronos Salute, il quadro sui trend economico-finanziari del settore è Michele Vietti, ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Laprivata, con le sue molte facce – che comprendono anche le strutture accreditate e classificate, integrate pienamente nel servizio pubblico –nel nostro Paese. Uno sviluppo caratterizzato da aggregazioni delle piccole realtà imprenditoriali, non più adatte a reggere la sfida imprenditoriale e l’avanzata dei, in particolare francesi, che puntano all’acquisizione di aziende sul nostro territorio. Unaprivata “reattiva e vivace”, che conquista sempre più spazio “in uno spirito di sana competizione con il pubblico”, al quale chiede “una programmazione chiara e trasparente” per una “azione sinergica a favore dell’assistenza dei cittadini”. A tracciare, per l’Adnkronos Salute, il quadro sui trend economico-finanziari del settore è Michele Vietti, ...

lifestyleblogit : Sanità, privato cresce tra accorpamenti e gruppi internazionali - - SaluteFuturo : Sanità, privato cresce tra accorpamenti e gruppi internazionali - italiaserait : Sanità, privato cresce tra accorpamenti e gruppi internazionali - Cristian_pd81 : #Zaia hai distrutto la sanità veneta, ormai se non vai dal privato muori, non sei meglio di salvini - Mariang68677283 : @EugenioCardi Del resto lei che ne sa? Quando era presidente di regione ha distrutto la sanità in Friuli, costringe… -