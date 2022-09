Referendum Ucraina, cosa sta succedendo (Di martedì 27 settembre 2022) In Ucraina è l'ultimo giorno di votazioni per i Referendum (ritenuti illegali dal Paese) per l'annessione dei quattro territori parzialmente occupati dalla Russia Leggi su vanityfair (Di martedì 27 settembre 2022) Inè l'ultimo giorno di votazioni per i(ritenuti illegali dal Paese) per l'annessione dei quattro territori parzialmente occupati dalla Russia

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca canta vittoria: 'Il 93% delle schede elettorali si esprime a favore dell'adesione alla Russia nel p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia pronta a dichiarare l'annessione delle quattro regioni ucraine dopo il referendum. Il Cremlino… - davidefaraone : Penso ai referendum farsa organizzati dai russi in Ucraina e capisco ancora di più che dono sia la democrazia in Italia. Buon voto a tutti. - BluDiChina : Mi accontento della neutralità (no armi all’#Ucraina) e via le sanzioni alla Russia, se vogliamo fare un referendum… - infoitinterno : L’ultimo giorno di voto per i referendum nei territori occupati dell’Ucraina -