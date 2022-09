Nord Stream | sub o sottomarino tra ipotesi esplosioni

davcarretta : La mobilitazione e la minaccia nucleare non avevano avuto effetti sul prezzo del gas. La chiusura di Nord Stream… - sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - GiovaQuez : L'osservatorio sismico svedese ha rivelato 'due forti esplosioni' nelle acque nei pressi del tratto del gasdotto No… - Herbert403 : Il giallo delle tre perdite dai gasdotti Nord Stream. Probabile il sabotaggio, si ipotizza una mossa di Mosca… - leonardosarti15 : RT @Frisko84: @busettodavide Evidentemente la Germania stava cedendo per aprire il nord stream, onde evitarlo gli USA l'hanno sabotato. Non… -

...In coda al paniere principale ci sono invece le utilities fra i rincari dell'energia e soprattutto del gas coi timori di una mancanza di meteno per superare l'inverno dopo i danni al: ...A innescare il movimento è il guasto quasi contemporaneo che ha paralizzato il sistema dei gasdotti1 e2. Il prezzo dopo tre giorni di ribassi è volato a 210 euro. La ...Ci sono due perdite di gas dalle condutture dei gasdotti russi Nord Stream 1 e Nord Stream 2 che stanno agitando aree di mare che vanno dai 200 ai 1.000 metri di diametro. Le autorità danesi e svedesi ...E' lo scarno messaggio affidato all'Agenzia Ansa da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo una mattinata in cui Kiev e Copenaghen avevano denunciato fughe di gas dal Nord Stream 1 e 2 dando il ...