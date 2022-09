“Non fare la finta tonta!”: mette a tacere Ginevra Lamborghini, spunta un retroscena che la scredita (Di martedì 27 settembre 2022) Ginevra Lamborghini sbugiardata, il retroscena che la scredita è venuto a galla: non sta dicendo tutta la verità Ginevra Lamborghini (Mediaset Infinity)La sorella di Elettra Lamborghini ieri sera in diretta è scoppiata a piangere davanti al video del suo papà. Ginevra non ha un buon rapporto con la sorella, ci sono litigi in famiglia molto profondi di cui però non si sa ancora la verità. Le due Lamborghini non si parlano da tempo, Elettra tempo fa non l’ha neanche inserita tra gli invitati del suo matrimonio, Ginevra ha anche raccontato a Signorini che la sorella l’ha bloccata sui social e che durante le festività natalizie non voleva averla a cena al cenone della Vigilia. La gieffina ha raccontato molto, ma non ha ... Leggi su direttanews (Di martedì 27 settembre 2022)sbugiardata, ilche laè venuto a galla: non sta dicendo tutta la verità(Mediaset Infinity)La sorella di Elettraieri sera in diretta è scoppiata a piangere davanti al video del suo papà.non ha un buon rapporto con la sorella, ci sono litigi in famiglia molto profondi di cui però non si sa ancora la verità. Le duenon si parlano da tempo, Elettra tempo fa non l’ha neanche inserita tra gli invitati del suo matrimonio,ha anche raccontato a Signorini che la sorella l’ha bloccata sui social e che durante le festività natalizie non voleva averla a cena al cenone della Vigilia. La gieffina ha raccontato molto, ma non ha ...

M_gabanelli : Il 36% degli aventi diritto e’ rimasto a casa. Forse perché non si sentivano rappresentati? In tal caso avrebbero… - borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - borghi_claudio : Chi dice che è colpa di Salvini perché ha fatto proprio quello che lui gli aveva detto di fare... è... è... non mi viene la definizione. - giacintomazzat : Se non li sapete fare i fake non fatelo . Affidatevi a professionisti - xiana44698880 : RT @fortnardelli: Scott Ritter:'In Russia non c'è nessun panico ora. Con i referendum in atto e con i 300.000 riservisti in arrivo in Ucrai… -