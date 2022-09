Moggi rivela | L' Inter mi voleva e non sarei radiato | ma c' era qualcosaEcco perché non andai

Pall_Gonfiato : #Moggi rivela: 'L'#Inter mi voleva e non sarei radiato, ma c'era qualcosa...Ecco perché non andai' -

Liberoquotidiano.it

a a a Si potrebbe definire una giornata di grande intensità con finale pirotecnico: vincono Napoli, Inter e Milan, alcune con fatica e altre con un pizzico di fortuna. Napoli e Inter addirittura in ...Nel 2008 infatti il francese rivelò ai microfoni di Sky: 'Lasciai la Juventus dopo una mancanza di rispetto di. Accadde qualcosa con, non voglio entrare nei dettagli, non mi piace. Sono ... Luciano Moggi rivela: "Ecco cosa sta succedendo davvero alla Juve. E Allegri..." L'esplosione col Vicenza, il Calcioscommesse e la squalifica, la consacrazione a Spagna 1982 e la Juventus, il declino: la storia di Paolo Rossi.Allegri verrà esonerato Per il momento il presidente della Juve Agnelli ha confermato la fiducia all'allenatore ma servirà una svolta ...