L'ultimo saluto ad Abe. Perché il Giappone protesta per i funerali dell'ex premier (Di martedì 27 settembre 2022) Alle 14:00 ore locali, sono cominciati a Tokyo i funerali di Stato dell'ex premier Shinzo Abe, ucciso a inizio luglio durante un comizio nella città di Nara. Circa 4300 persone si sono date appuntamento nell'arena Nippon Budokan, al centro della capitale del Giappone, per L'ultimo saluto. Le bandiere degli uffici governativi in tutto il Paese sventolano a mezz'asta, e la cerimonia sarà trasmessa in televisione a reti unificate. "Abe-san, la tua vita avrebbe dovuto essere molto, molto più lunga. Eri necessario per molto, molto più tempo – ha detto Fumio Kishida, attuale primo ministro Giapponese durante l'inizio dell'esequie -. Hai lavorato instancabilmente e hai esaurito tutte le tue energie sia per il Giappone che per il mondo".

