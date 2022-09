Inter, Lukaku si allena a parte: in dubbio per la Roma (Di martedì 27 settembre 2022) L’Inter potrebbe essere costretta a rinunciare a Romelu Lukaku per la sfida contro la Roma, big match di sabato 1 ottobre alla ripresa del campionato. L’attaccante belga, che si era infortunato a fine agosto dopo la terza giornata, non ha ancora recuperato del tutto dal problema fisico e non si intende forzare la mano per evitare ricadute. Per questo motivo, è difficile ipotizzare la convocazione e la presenza in campo del centravanti già per il prossimo impegno dei nerazzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’potrebbe essere costretta a rinunciare a Romeluper la sfida contro la, big match di sabato 1 ottobre alla ripresa del campionato. L’attaccante belga, che si era infortunato a fine agosto dopo la terza giornata, non ha ancora recuperato del tutto dal problema fisico e non si intende forzare la mano per evitare ricadute. Per questo motivo, è difficile ipotizzare la convocazione e la presenza in campo del centravanti già per il prossimo impegno dei nerazzurri. SportFace.

sportface2016 : #Inter, #Lukaku si allena a parte: in dubbio per la #Roma - sportli26181512 : Inter: Calhanoglu torna con la Roma, Lukaku resta a rischio. Brozovic out 1 mese: I nerazzurri rischiano concretame… - Yuro_23 : @Gianlu_BoNa1990 sono strategie in che mondo? devi tenere basso il monte ingaggi Bremer era vicino all'inter quanto… - ivanzamoranobam : Non avevo dubbi che il ritorno di #Lukaku sarebbe stato un flop clamoroso,spero almeno che non ci siano accordi per… - SOSFanta : ?? Sky: 'Inter, novità #Calhanoglu! Cosa succede per #Lukaku: a rischio per la Roma, ora...' ?… -