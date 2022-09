GF Vip 7, chi è il più votato di giovedì 29 settembre? I sondaggi (Di martedì 27 settembre 2022) Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda giovedì 29 settembre vede sfidarsi Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Il pubblico deve votare il proprio concorrente preferito: il più votato guadagnerà l’immunità dal televoto della prossima puntata, la quarta della settima edizione di quest’anno. Si tratta di un cambiamento importante, dato che nella sesta stagione la concessione dell’immunità era in mano alle due opinioniste del reality show, Adriana Volpe da una parte e Sonia Bruganelli dall’altra. Di seguito i risultati dei sondaggi per il televoto del 29 settembre: ecco chi è il concorrente preferito del pubblico, cioè l’indiziato numero uno per ottenere la prima immunità al Grande ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda29vede sfidarsi Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Il pubblico deve votare il proprio concorrente preferito: il piùguadagnerà l’immunità dal televoto della prossima puntata, la quarta della settima edizione di quest’anno. Si tratta di un cambiamento importante, dato che nella sesta stagione la concessione dell’immunità era in mano alle due opinioniste del reality show, Adriana Volpe da una parte e Sonia Bruganelli dall’altra. Di seguito i risultati deiper il televoto del 29: ecco chi è il concorrente preferito del pubblico, cioè l’indiziato numero uno per ottenere la prima immunità al Grande ...

tuttopuntotv : GF Vip 7, chi è il più votato di giovedì 29 settembre? I sondaggi #gfvip #gfvip7 #nikevra #belprati - NotizieVirgilio : ?? Ecco il nuovo Parlamento: chi è dentro e chi fuori, tra big e vip Sono molti i volti conosciuti che andranno a co… - tigrottino60 : L'esercito dei rosiconi: vip e influencer in lacrime Ora hanno paura che perdono il loro potere....... Saviano addi… - lostinekate : RT @grintokihhh: Per me è il fatto che ogni volta che si parla di un vip io non ho idea di chi straminchia sia - blogtivvu : Concorrenti del Grande Fratello Vip 7 favorevoli alla vittoria di Giorgia Meloni: ecco chi sono -