"Diffama...". Così si scatenata l'ira di Ilary Blasi (Di martedì 27 settembre 2022) La conduttrice ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere contro il pr romano, che da mesi sta fornendo scoop e dettagli sulla crisi con Francesco Totti Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) La conduttrice ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere contro il pr romano, che da mesi sta fornendo scoop e dettagli sulla crisi con Francesco Totti

FRAJAMAS : 'Diffama...'. Così si scatenata l'ira di Ilary Blasi - eespulsi22 : @doogONsti @lautarismo1981 @UKRinIT così per dire. Chi diffama paga. Eccone uno - 67ciussinho : @GianfrancoRyoma @juanito92x Non sono un personaggio pubblico come lui. E le persone si misurano sull'intelligenza… - salvatoremero12 : Si fa così. Basta parlare. Scarpinato querela Sansonetti: “Mi diffama insinuando il sospetto di interessi illeciti… -