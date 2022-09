Come cambiare una lampadina (Di martedì 27 settembre 2022) Hai intenzione di cambiare la lampada ma non sei sicuro di Come si effettua il cambio della lampadina della lampada ? Prima di tutto, dovresti sapere che tipo di portalampada ha il tuo apparecchio di illuminazione. Questa informazione la trovi nella descrizione del prodotto. Alcune lampadine sono a vite ed altre si inseriscono a scatto. Per quanto riguarda la filettatura, essa si differenzia in attaco grande E27 ed attaco piccolo E14. Possiamo inserire diversamente altri tipi di lampadine, in ogni caso, Come descritto sopra, questa informazione si dovrebbe trovare nella descrizione dell’apparecchio di iluminazione acquistato. Sicurezza prima di tutto Un altra cosa importante che non dovremmo dimenticare quando si cambiano ... Leggi su decogiardino (Di martedì 27 settembre 2022) Hai intenzione dila lampada ma non sei sicuro disi effettua il cambio delladella lampada ? Prima di tutto, dovresti sapere che tipo di portalampada ha il tuo apparecchio di illuminazione. Questa informazione la trovi nella descrizione del prodotto. Alcune lampadine sono a vite ed altre si inseriscono a scatto. Per quanto riguarda la filettatura, essa si differenzia in attaco grande E27 ed attaco piccolo E14. Possiamo inserire diversamente altri tipi di lampadine, in ogni caso,descritto sopra, questa informazione si dovrebbe trovare nella descrizione dell’apparecchio di iluminazione acquistato. Sicurezza prima di tutto Un altra cosa importante che non dovremmo dimenticare quando si cambiano ...

