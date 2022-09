Ciao ciao Fiano | sconfitto da Rauti nella ex “Stalingrado piddina”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Emanueleda Isabella, ci fa “” con la manina. Certo, non con allegria. Perché l’ormai ex-onorevole chiude così la sua carriera in parlamento (se non altro, per il momento)., la batosta dallaÈ superfluo dire quanto il caro Emanuelenon ci mancherà. Non ci mancherà la sua ridicola legge sull’apologia del fascismo, non ci mancheranno le sue uscite presenti contro qualsiasi atteggiamento di vicinanza degli esponenti di centrodestra a Paesi come Polonia e Ungheria, non ci mancherà la sua ossessione su una “propaganda”, di nuovo, fascista, inesistente. Non ci mancherà, anche vista la sconfitta schiacciante che il piddino ha subito da qualcuno che probabilmente, secondo lui, sarà senz’altro ...