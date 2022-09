Calenda si assolve | il flop è colpa degli elettori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 settembre 2022) Tra gli schiantati di queste elezioni un posto d’onore spetta sicuramente al duo Renzi-. Non solo non ha superato la soglia psicologica del 10% tanto agognata ma la coppia con il suo 7,7% non è riuscita neanche a centrare l’obiettivo di sorpassare il partito di Silvio Berlusconi, sceso tra l’altro sotto le due cifre. Tra gli schiantati di queste elezioni un posto d’onore spetta sicuramente al duo Renzi-A questo si aggiunga lo smacco personale del leader di Azione. Carloha perso la sfida nel collegio di Roma centro, nella cosiddetta “circoscrizione Ztl”.approda in Senato grazie al paracadute del proporzionale ma nel seggio uninominale romano ha prevalso Lavinia Mennuni (FdI) e Emma Bonino ha preso oltre il doppio dei suoi voti. E se Matteo Renzi è in Giappone per il funerale dell’ex ...