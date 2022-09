(Di martedì 27 settembre 2022) BOLOGNA – “Lanon è maidi uno solo”, quindi ladel Pd alle elezioni politiche “non èsolo di Enrico Letta, è una. Quando si vince si vince insieme, e quando si perde si perde insieme”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, incontrando i giornalisti a Bologna per commentare i risultati elettorali. “Ringrazio Letta – ha detto– sono tra quelli che lo chiamò quando era Parigi, e lo ringrazio per essersi messo a disposizione in un momento difficile e non mi pento di aver fatto quella telefonata, perché Enrico è una persona seria e una persona perbene e concordo con lui che adesso dobbiamo discutere in maniera ordinata, non disordinata ...

Lopinionista : Bonaccini (Pd): 'La sconfitta è una responsabilità collettiva' - TheForgottenM13 : @ricpuglisi Ma poi Bonaccini che avrebbe dovuto fare? Dichiarare la guerra civile? Non riconoscere la sconfitta? Ha… - CamillaGalante : RT @ilfoglio_it: Nel Pd si ammette la disfatta e si parla immediatamente di “bisogno di sintesi politica e di una nuova piattaforma”. Trado… - zazoomblog : Bonaccini commenta la sconfitta: “È una responsabilità collettiva” - #Bonaccini #commenta #sconfitta: - DavideForesti82 : @Ci1812 Spero non lo sarà ma tutto passa dalla sconfitta di aspiranti segretari quali provenzano e schlein a favore di bonaccini -

Per la successione si fanno i nomi di, Schlein, Nardella. • Tutti i risultati per ... • Enrico Letta prende atto dellae annuncia che non si ricandiderà al congresso di ...L'emblema dellaè la vittoria del centrodestra nella roccaforte radical chic di Capalbio, ... Pd umiliato: uomini nascosti, deputata mandata allo sbaraglio In pole c'è Stefano, ...BOLOGNA - "La sconfitta non è mai responsabilità di uno solo", quindi la sconfitta del Pd alle elezioni politiche "non è responsabilità solo di Enrico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...