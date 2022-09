News24_it : Zaki: 'grazie Italiani, che non dimenticate il mio caso' - ciceruacchio196 : @LiaQuartapelle La mozione per Zaki. Due caffè al vetro, grazie. - diemmeti : RT @fam_cristiana: Zaki: 'Grazie all'amore degli italiani' - fam_cristiana : Zaki: 'Grazie all'amore degli italiani' - ziolions4219 : RT @fam_cristiana: Zaki: 'Grazie all'amore degli italiani' @MissioFest @moltefedi @patrickzaki1 -

Agenzia ANSA

"Voglio diremille a tutti gli italiani che, pur così presi dalle elezioni, non dimenticano il mio caso": lo ha scritto Patrickall'ANSA senza voler commentare l'indiscrezione circa un probabile ...dialogherà con Diego Cugia, alias Jack Folla, voce di tutti i dimenticati nei bracci della morte del pianeta. L'incontro si svolgerà alle Colonne di San Lorenzo (Via di Porta Ticinese 35). ... Zaki: 'grazie Italiani, che non dimenticate il mio caso' - Ultima Ora "Voglio dire grazie mille a tutti gli italiani che, pur così presi dalle elezioni, non dimenticano il mio caso": lo ha scritto Patrick Zaki all'ANSA senza voler commentare l'indiscrezione circa un pro ...Patrick Zaki parla in collegamento dal Cairo alla Festa dell'Unità di Bologna. Racconta della sua prigionia - 22 mesi ...