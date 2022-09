Violenta rissa | ragazzo sporco di sangue chiede aiuto

CorriereCitta : Roma. ‘Lei sta con me’: violenta rissa a bottigliate tra ragazzi, due finiscono in ospedale - TuttoSuRoma : Street fighter Testaccio, violenta rissa fuori dal locale: coperto di sangue chiede aiuto alla polizia - bizcommunityit : Street fighter Testaccio, violenta rissa fuori dal locale: coperto di sangue chiede aiuto alla polizia - infoitinterno : Movida violenta a Testaccio, rissa fra due comitive per una ragazza - milanomagazine : Giovedì gli agenti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio sono intervenuti dopo la segnalazione di una viole… -

... feriti al collo e alle braccia, durante lacolluttazione. Sono stati quindi trasportati ... L'ultimasi era scatenata tra un gruppo di studenti Erasmus la notte del 9 settembre (venerdì). ...La zona dei locali di Testaccio è ormai un far west e alle 5 del mattino di domenica è andata in scena l'ennesima. Due le persone ferite e portate al San Camillo in codice giallo. Ad indagare ...Una violenta rissa si è verificata verso le 5 di notte di domenica 25 settembre a Roma, nella zona dei locali del quartiere Testaccio. Un ragazzo con i vestiti sporchi di sangue ha chiesto aiuto alle ...Prima le urla, poi le minacce, il rumore del vetro rotto a terra. E le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine: ‘Correte, qui c’è una rissa‘. Questo è quello che è successo ieri mattina all’ ...